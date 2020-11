Sci di fondo | Therese Johaug subito implacabile nella 10 km di Ruka Azzurre fuori dalla zona punti

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)riprende la marcia interrotta a Oslo Holmenkollen e si va a prendere un’altra vittoria, la numero 74 della sua carriera: la norvegese conquista la 10 km a tecnica classica dicon partenza a intervalli, primo appuntamento della stagione sulla lunga distanza, e si regala anche un consistente vantaggio in vista dell’inseguimento di domani (a tecnica libera). Una gara, la sua, comandata fin dal quinto chilometro, in cui ha iniziato a spingere a un ritmo che per nessun’altra è stato possibile tenere. Il suo tempo: 25’01?4. Podio svedese al fianco di, dal momento che al secondo posto, con 21?8 di ritardo, c’è Frida Karlsson e al terzo (+26?) Ebba Andersson. Quarta la russa Tatiana Sorina, che in Coppa del Mondo mai si era spinta tanto in là, con un distacco di 26?1 davanti alla più illustre ...