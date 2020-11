Napoli-Roma, Fonseca: “Sarà una gara difficile, Dzeko e Pellegrini sono pronti. Veretout? Rispondo così” (Di sabato 28 novembre 2020) "Il Napoli è una delle squadre più forti di questo campionato"Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro la formazione di Gennaro Gattuso, in programma domani alle 20.45allo stadio “San Paolo”.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ho visto tutte le loro partite e anche quando hanno perso avrebbero meritato di vincere, perché giocano un buon calcio. Mi aspetto una partita difficile, come tutte. Contro Juve e Milan non abbiamo vinto, ma avremmo potuto farlo. Vogliamo sempre giocare con coraggio. Rispetto alla partita dello scorso anno abbiamo migliorato molte cose. La squadra sta giocando con fiducia ed è normale quando si vince. Dzeko giocherà. Pellegrini è pronto. Mancini e Ibanez si sono allenati oggi e ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) "Ilè una delle squadre più forti di questo campionato"Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della, Paulo, alla vigilia della sfida contro la formazione di Gennaro Gattuso, in programma domani alle 20.45allo stadio “San Paolo”.Di seguito, le sue dichiarazioni."Ho visto tutte le loro partite e anche quando hanno perso avrebbero meritato di vincere, perché giocano un buon calcio. Mi aspetto una partita, come tutte. Contro Juve e Milan non abbiamo vinto, ma avremmo potuto farlo. Vogliamo sempre giocare con coraggio. Rispetto alla partita dello scorso anno abbiamo migliorato molte cose. La squadra sta giocando con fiducia ed è normale quando si vince.giocherà.è pronto. Mancini e Ibanez siallenati oggi e ci ...

