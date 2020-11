Dai dolci albanesi al latte di Cuba | i progetti sostenuti dalla Regione Lazio

Leggi su dire

(Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – Un caseificio a Cuba, una pasticceria sociale in Albania e tante microimprese in Senegal: il filo conduttore che collega queste esperienze in tre diversi continenti è la cooperazione allo sviluppo sostenuta dalla Regione Lazio. I progetti, frutto di un bando regionale ad hoc, sono stati presentati oggi durante la seconda edizione di Codeway, expo organizzata da Fiera Roma. L’occasione è stata un webinar dal titolo ‘Il business inclusivo: un modello win-win per le piccole e medie imprese del Lazio‘. L’obiettivo di progetti come quelli proposti, secondo Lazio Innova, società della Regione per l’innovazione e il sostegno a startup, è favorire il “business inclusivo“, ossia la progettazione di beni o servizi per i Paesi in via di sviluppo, coinvolgendoli sia come produttori che come consumatori, oltre a fornire opportunità di accesso a nuovi mercati per le aziende private