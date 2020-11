Uomini e Donne, Natalia Paragoni contro Giulia De Lellis: “Ecco la grande differenza tra me e lei” (Di venerdì 27 novembre 2020) Giulia De Lellis continua a far discutere. In questo caso il suo nome è stato fatto da Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi con ospite Natalia Paragoni. Il giornalista e conduttore, infatti, ha chiesto alla fidanzata di Andrea Zelletta quale differenza ci sia tra la loro coppia e quella formata un tempo – visto che si sono lasciati – dalla De Lellis e Andrea Damante. E qui Natalia ne ha approfittato per lanciare una frecciatona all’influencer: ha infatti dichiarato che lei, a differenza di Giulia, ha fatto degli studi da estetista e dunque non improvvisa i tutorial di make-up (che fa anche la De Lellis, a quanto pare secondo Natalia senza una preparazione specifica). Non solo, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020)Decontinua a far discutere. In questo caso il suo nome è stato fatto da Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi con ospite. Il giornalista e conduttore, infatti, ha chiesto alla fidanzata di Andrea Zelletta qualeci sia tra la loro coppia e quella formata un tempo – visto che si sono lasciati – dalla Dee Andrea Damante. E quine ha approfittato per lanciare una frecciatona all’influencer: ha infatti dichiarato che lei, adi, ha fatto degli studi da estetista e dunque non improvvisa i tutorial di make-up (che fa anche la De, a quanto pare secondosenza una preparazione specifica). Non solo, ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - Frances83925089 : RT @HuertDeAuteuil: le violenze che le donne subiscono sono sistematiche e figlie di una società patriarcale, le violenze che gli uomini su… - planisferiale : uomini 'femministi': femminismo vuol dire uomo uguale donna... ?? aspettate che vi spiego cosa passano le donne, io… -