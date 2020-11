Uomini e Donne, Davide Donadei scelta deludente: cosa ha deciso il tronista? (Di venerdì 27 novembre 2020) Davide Donadei è uno dei tronisti di Uomini e Donne in carica, il giovane pugliese abbastanza posato sembra essere preso da tre corteggiatrici: Chiara, Beatrice e Valeria che ha deciso di frequentare prima della scelta. Se per molti il tronista è prossimo a prendere una decisione avendo già identificato la sua preferita, per Donadei la situazione non è poi così chiara. In un’intervista lasciata al magazine dell’omonima trasmissione Davide ha smentito di avere una preferenza, il tronista al contrario si trova in un momento di stasi in cui sta valutando alcuni aspetti della situazione: il percorso che sta vivendo in questi giorni non è facile. Davide non nega che all’inizio è partito in quarta con ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 27 novembre 2020)è uno dei tronisti diin carica, il giovane pugliese abbastanza posato sembra essere preso da tre corteggiatrici: Chiara, Beatrice e Valeria che hadi frequentare prima della. Se per molti ilè prossimo a prendere una decisione avendo già identificato la sua preferita, perla situazione non è poi così chiara. In un’intervista lasciata al magazine dell’omonima trasmissioneha smentito di avere una preferenza, ilal contrario si trova in un momento di stasi in cui sta valutando alcuni aspetti della situazione: il percorso che sta vivendo in questi giorni non è facile.non nega che all’inizio è partito in quarta con ...

