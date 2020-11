Una canzone per Diego Armando Maradona

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020)è morto. Lunga vita a! Il campione argentino adottato dal popolo di Napoli si è spento all’età di 60 anni. Il calciatore che meglio ha rappresentato un passato nostalgico, vintage, il calcio di un tempo: Il Leonardo del pallone, uno showman in mezzo al campo de fùtbol, un genio, uno sregolato, una vita da film. Insomma, un santo. Noi di Metropolitan Magazine vogliamo ricordare e onorare un personaggio osannato nel mondo del pallone, messia in terra napoletana. Nella sua vita ha detto quello che voleva, scagliandosi contro il sistema chiamato FIFA, proteggendo una città martoriata dall’ipocrisia e dell’indifferenza. La sua Napoli che, negli anni dei due scudetti, è diventata la capitale d’Italia strappando lo scettro del potere alle squadre settentrionali. Un rivoluzionario, come il ...