The Smashing Pumpkins, Cyr | La Recensione (Di venerdì 27 novembre 2020) Billy Corgan produce da solo l'ultimo lavoro degli Smashing Pumpkins, Cyr, che si allontana dalle radici grunge della band con un lavoro molto sintetico. Un'idea con risultati ambivalenti… Smashing Pumpkins, qual'è la visione di Cyr? Sedetevi e accogliete la notizia: anche negli Smashing Pumpkins c'è un'anima pop. Oppure c'è sempre stata già ai tempi di Melon Collie, bastava ascoltare tracce come Tonight Tonight. Ma quell'anima pop è sguinzagliata a tutta velocità nel 2020, con l'ultima aggiunta nel catalogo della band di Billy Corgan. Perché gli Smashing Pumpkins che si sentono con Cyr sono ormai un gruppo synthpop in piena regola, soffuso e melancolico, che al gridare a piena voce la propria dirompente rabbia preferisce raccontarla. A bassa ...

