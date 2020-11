Serie B, la squadra di Corini vince allo scadere: ChievoVerona-Lecce finisce 1-2, salentini in testa. La classifica (Di sabato 28 novembre 2020) E' terminato il big match del "Marco Antonio Bentegodi" fra ChievoVerona e Lecce, valido per la 9a giornata di Serie B.Il risultato finale dell'anticipo del campionato cadetto è di 1-2: dopo i 4 minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro, sig. Sozza, ha decretato la vittoria del Lecce di Eugenio Corini.Serie B, ChievoVerona-Lecce: la 9a giornata si apre con un big match che sa di Serie Asalentini in vantaggio al 20' primo tempo con un'incornata di Stepinski, imbeccato alla perfezione in area di rigore clivense da un cross di Coda. Immediata la reazione del Chievo, che trova il pareggio due minuti dopo, al 22' con Garritano, con una bella volé che si insacca alle spalle di Gabriel, premiando l'assist del ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) E' terminato il big match del "Marco Antonio Bentegodi" fra, valido per la 9a giornata diB.Il risultato finale dell'anticipo del campionato cadetto è di 1-2: dopo i 4 minuti di recupero, il triplice fischio dell'arbitro, sig. Sozza, ha decretato la vittoria deldi EugenioB,: la 9a giornata si apre con un big match che sa diin vantaggio al 20' primo tempo con un'incornata di Stepinski, imbeccato alla perfezione in area di rigore clivense da un cross di Coda. Immediata la reazione del Chievo, che trova il pareggio due minuti dopo, al 22' con Garritano, con una bella volé che si insacca alle spalle di Gabriel, premiando l'assist del ...

