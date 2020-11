Sassuolo-Inter, streaming e tv: dove vedere la 9a giornata di Serie A (Di venerdì 27 novembre 2020) Sassuolo-Inter – Come seguire la partita in streaming e tv Sassuolo-Inter – L’incontro tra le due formazioni è in programma sabato 28 novembre con fischio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 27 novembre 2020)– Come seguire la partita ine tv– L’incontro tra le due formazioni è in programma sabato 28 novembre con fischio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Inter : ?? | ALLENAMENTO Seduta di allenamento in vista di Sassuolo-Inter, forza ragazzi! ????? Powered by @Lenovo e… - Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @OfficialRadja ?? - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - MarisciaFox : RT @Inter: ?? | REPORT Le condizioni di @OfficialRadja ?? - MarisciaFox : RT @marifcinter: UFFICIALE - Radja Nainggolan non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM… -