Ex Genio Civile, Retro Porto: "Salviamo gli alberi". Assessore: "Vedremo…" (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Lo spiazzo oggetto dell'accordo tra Comune, Agenzia del Demanio e Guardia di Finanza esiste, con la funzione di slargo, da quarant'anni esatti. Allora però non vi erano auto parcheggiate ma i containers di metallo: dei grossi rettangoli adibiti a moduli abitativi, i primi post-terremoto. A terra vi sono ancora la tracce, ultimi ricordi di una stagione amara. Da allora, tutt'attorno, ha iniziato a crescere vegetazione spontanea. Tolti i containers e arrivate le auto, la natura si è divertita: oggi sono almeno cinque le specie di alberi di taglia media che si sono sviluppate in così poco spazio. Sarebbe un grave errore se il progetto di adattamento funzionale a parcheggio, invece di valorizzare il verde 'gratuito' che insiste nell'area, determinasse l'abbattimento dei tronchi. La questione, sollevata dal gruppo facebook Retro

