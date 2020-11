Emma Marrone in questo momento diventare mamma non è una mia priorità (Di venerdì 27 novembre 2020) La cantante Emma durante l’intervista al “Il Messaggero” ha raccontato che da poco ha riscoperto il piacere di essere single, di essere autonoma e forte. E soprattutto, ha spiegato che diventare mamma ora non sia la sua priorità. “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’ ‘Bambini?’” Emma ha spiegato riguardo la sua idea di diventare mamma ha dichiarato: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata”. Queste parole sono molto forti ed Emma in questo periodo non sarebbe legata sentimentalmente con nessuno. E ... Leggi su people24.myblog (Di venerdì 27 novembre 2020) La cantantedurante l’intervista al “Il Messaggero” ha raccontato che da poco ha riscoperto il piacere di essere single, di essere autonoma e forte. E soprattutto, ha spiegato cheora non sia la sua. “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’ ‘Bambini?’”ha spiegato riguardo la sua idea diha dichiarato: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata”. Queste parole sono molto forti edinperiodo non sarebbe legata sentimentalmente con nessuno. E ...

