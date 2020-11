Dinamo Sassari, Pozzecco e le considerazioni su Polonara e Diop (Di venerdì 27 novembre 2020) Il coach della Dinamo Sassari, Pozzecco ha parlato ai microfoni di Dinamo TV affrontando diverse tematiche. In primis ha parlato della situazione attuale della sua squadra. Sulla situazione in casa biancoblù: “Siamo stati costruiti con un’idea di giocare a pallacanestro in un determinato modo, ci vuole grande affiatamento e consapevolezza di quello che un compagno fa peggio e meglio: ci L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pozzecco e Vitali parlano della sfida contro Milano Pozzecco e l’identità di una squadra da ritrovare presto La Dinamo Sassari vince e convince in Danimarca Cremona-Dinamo Sassari rinviata per Covid. Gli aggiornamenti ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Il coach dellaha parlato ai microfoni diTV affrontando diverse tematiche. In primis ha parlato della situazione attuale della sua squadra. Sulla situazione in casa biancoblù: “Siamo stati costruiti con un’idea di giocare a pallacanestro in un determinato modo, ci vuole grande affiatamento e consapevolezza di quello che un compagno fa peggio e meglio: ci L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e Vitali parlano della sfida contro Milanoe l’identità di una squadra da ritrovare presto Lavince e convince in Danimarca Cremona-rinviata per Covid. Gli aggiornamenti ...

webmagazine24 : Dinamo Sassari, #Pozzecco e le considerazioni su Polonara e Diop - CentotrentunoC : ?? LIVE dalle 18:30 su Facebook e il nostro canale Youtube Torna eccezionalmente di venerdì la nostra rubrica di… - CentotrentunoC : BASKET ?? #LBASerieA Gianmarco #Pozzecco 'prenota' già il giocatore ora in prestito a #Torino per la prossima Dina… - UnioneSarda : #Sardegna - @dinamo_sassari femminile sul campo del Costa Masnaga, in palio punti pesante - dinamo_sassari : POZ SENZA FILTRI ?? La lunga intervista di #DinamoTV a coach @theoriginalpoz: la chimica di squadra, il viaggio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dinamo Sassari Basket femminile: il punto sulla stagione della Dinamo Sassari Sassari Oggi Dinamo Sassari, Pozzecco e le considerazioni su Polonara e Diop

Il coach della Dinamo Sassari, Pozzecco ha parlato ai microfoni di Dinamo TV affrontando diverse tematica. Le dichirazioni ...

Belinelli e la scelta Virtus Bologna: "Interessato da subito"

L'azzurro torna in Italia dopo 13 anni in Nba e non ha avuto dubbi sul dove tornare a giocare: "Vu-Nere, progetto stimolante" ...

Il coach della Dinamo Sassari, Pozzecco ha parlato ai microfoni di Dinamo TV affrontando diverse tematica. Le dichirazioni ...L'azzurro torna in Italia dopo 13 anni in Nba e non ha avuto dubbi sul dove tornare a giocare: "Vu-Nere, progetto stimolante" ...