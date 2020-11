Corona virus: Italia, 787893 attualmente positivi a test (-7952 in un giorno) con 53677 decessi (827) e 696647 guariti (35467). Totale di 1538217 casi (28352) Dati della protezione civile: effettuati 222803 tamponi. Scuola: De Luca, orientamento del governo per riapertura il 9 gennaio (Di venerdì 27 novembre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. —– Nella riunione di giovedì tra Regioni e governo “è emerso l’orientamento dell’esecutivo di aprire le scuole il 9 gennaio”. Lo rivela il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Mi auguro ovviamente che riaprano a gennaio, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo in condizioni Comuni e strutture scolastiche per riprendere l’attività in condizioni di sicurezza”, conclude. L'articolo Corona virus: Italia, 787893 attualmente positivi a test (-7952 in un ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 27 novembre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. —– Nella riunione di giovedì tra Regioni e“è emerso l’dell’esecutivo di aprire le scuole il 9”. Lo rivela il governatoreCampania, Vincenzo De. “Mi auguro ovviamente che riaprano a, evitando di incentivare la ripresa del contagio e mettendo in condizioni Comuni e strutture scolastiche per riprendere l’attività in condizioni di sicurezza”, conclude. L'articolo(-in un ...

