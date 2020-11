Come inizierà la seconda parte di Lucifer 5 su Netflix, l’indizio in un video teaser (Di venerdì 27 novembre 2020) La seconda parte di Lucifer 5 arriverà solo il prossimo anno su Netflix e c’è grande attesa, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel finale della prima tranche di episodi. Grazie al servizio di streaming possiamo forse sapere in che modo la storia si evolverà dopo quel grosso cliffhanger. Nel finale dell’ottavo episodio, Lucifer e Amenadiel avevano affrontato Michael e Maze all’interno del distretto della detective Decker. Lo scontro divino era stato possibile poiché il tempo si era fermato, in modo che nessuno degli esseri umani potesse notarli. Per porre fine alla discussione, Dio in persona è apparso davanti ai suoi figli Lucifer, Amenadiel e Michael, lasciandoli senza parole. La seconda stagione di Lucifer 5 ripartirà proprio da questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladi5 arriverà solo il prossimo anno sue c’è grande attesa, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel finale della prima tranche di episodi. Grazie al servizio di streaming possiamo forse sapere in che modo la storia si evolverà dopo quel grosso cliffhanger. Nel finale dell’ottavo episodio,e Amenadiel avevano affrontato Michael e Maze all’interno del distretto della detective Decker. Lo scontro divino era stato possibile poiché il tempo si era fermato, in modo che nessuno degli esseri umani potesse notarli. Per porre fine alla discussione, Dio in persona è apparso davanti ai suoi figli, Amenadiel e Michael, lasciandoli senza parole. Lastagione di5 ripartirà proprio da questo ...

Picchio_10 : @dydsix @il_Malpensante Ci dice che questa Inter dal centrocampo 'mediocre', senza lo 'scarsissimo' Brozovic e il S… - ZambitoJoseph : Oggi inizia un nuovo progetto..... col sottofondo delle splendide colonne musicali di Hans Zimmer 'Quando inizi il… - xhugstilinskix : @_Ecl1pse_00 @liamshugsx allora il problema che sta serie dura 4 puntate e quindi per tenere la doppia puntata lo m… - mariepigliati : So bene che i miei non l’hanno presa bene, lo sto notando dalle continue frecciatine tipo “ahh ma guarda x si sta p… - violetta1950 : Dovete dire al genio che risponde al nome di Arcuri che come avevamo detto da tempo la Germania era già pronta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Come inizierà Formula E | Techeetah inizierà la stagione con la DS E-Tense FE20 F1inGenerale