Alena Seredova | in isolamento a causa del Covid | racconta il suo dramma ai fan

Il dramma del Covid e l'isolamento lontana dalla famiglia e dalla piccola Vivienne Charlotte Dopo essere risultata positiva al Covid, Alena Seredova continua a rimanere in isolamento lontana dalla sua bambina Vivienne Charlotte, avuta col fidanzato Alessandro Nasi. Lei ha anche altri figli, nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon. Ma mentre loro sono più grandi e può vederli attraverso la finestra la piccola no. La donna ha raccontato ai suoi follower di stare meglio, ma purtroppo l'esito del tampone è ancora positivo e quindi deve continuare l'isolamento lontana dalla famiglia. Non sa come ha contratto il virus: "Non so come è successo, tutti quelli della famiglia sono risultati negativi. Un po' di tempo fa abbiamo traslocato, ...

