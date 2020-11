Morte Maradona | caos e critiche su soccorsi e trattamento post-operazione

(Di giovedì 26 novembre 2020) Fa discutere e non poco ladi Diego Armando. Innanzitutto sembra, ormai, accertata la notizia circa l'orario della sua, che si aggirerebbe intorno alle 12 (17 locale) e che la ...

Diego Armando Maradona è morto mercoledì 25 novembre 2020, a 60 anni. La salma di Maradona è arrivata alla Casa Rosada di Buenos Aires, aperta la camera ardente, migliaia di persone in fila per l’ulti ...Al di là dei meriti sportivi, Maradona viene ricordato anche per i numerosi gesti di generosità fatti nella sua carriera e molto spesso poco noti.