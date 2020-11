“Maradona picchia la moglie”: chiarimenti su Rocio Oliva e accuse di violenza sulle donne (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona picchia la moglie. Con la morte di un simbolo del genere, annunciata praticamente in tempo reale da noi ieri, stanno venendo a galla vecchie storie non proprio carine sul passato della leggenda del calcio argentino, come nel caso dei post in cui si dice esplicitamente che nel 2014 aveva malmenato la compagna. Stiamo parlando della relazione complicata con Rocio Oliva, che evidentemente sta creando molta confusione tra coloro che evidentemente oggi 26 novembre ritengono utile scavare nella vita privata del Pibe de Oro. Soprattutto a proposito della questione relativa alla violenza sulle donne. Maradona picchia la moglie: precisazioni su Rocio Oliva e violenza sulle donne Dire a ... Leggi su bufale (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradonala moglie. Con la morte di un simbolo del genere, annunciata praticamente in tempo reale da noi ieri, stanno venendo a galla vecchie storie non proprio carine sul passato della leggenda del calcio argentino, come nel caso dei post in cui si dice esplicitamente che nel 2014 aveva malmenato la compagna. Stiamo parlando della relazione complicata con, che evidentemente sta creando molta confusione tra coloro che evidentemente oggi 26 novembre ritengono utile scavare nella vita privata del Pibe de Oro. Soprattutto a proposito della questione relativa alla. Maradonala moglie: precisazioni suDire a ...

