Finale di Elementary 7 su Rai4 il 26 novembre | l’ottava stagione ci sarà?

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ultima partita per Sherlock e Joan: stasera andrà in onda ildi7 su, che chiude un altro ciclo di episodi della serie che racconta, in chiave moderna, il mito del detective Holmes. Mercoledì 26, il canale 21 del digitale terrestre propone i due appuntamenti conclusivi in cui scopriremo come andrà a finire lo scontro tra Sherlock, sostenuto dalla sua fidata assistente Joan Watson, e il magnate Odin Reichenbach. Ecco dunque le anticipazioni. Si parte con l’episodio 7×12 dal titolo La caduta, di cui vi riportiamo la sinossi: Il miliardario Tech Odin Reichenbach fornisce inavvertitamente un vantaggio a Holmes e Watson che dia loro le giuste prove per consegnarlo alla giustizia. La serata si conclude con l’episodio 7×13, L’ultimo saluto, che costituisce il...