Dieta con castagne | controlli l’indice glicemico e aiuti la digestione

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’autunno porta con sé la stagione delle, alimento prelibato e ricco di proprietà nutritive benefiche per la nostra salute. Un tempo erano particolarmente apprezzate per la farina da loro prodotta, utilizzata in un’ampia varietà di preparazioni. Oggi se ne preferisce il consumo come frutto: sotto la dura scorza marrone, si cela infatti una polpa morbida ed estremamente nutriente. Lesono piuttosto caloriche, quindi è bene non abbondare con le porzioni. Tuttavia, quantità ridotte apportano già importanti sostanze nutritive che garantiscono il corretto funzionamento del nostro organismo e permettono di risolvere molti piccoli problemi di salute. Ad esempio, sono un’ottima fonte di vitamina C, che ha un ruolo fondamentale nel rafforzamento delle difese immunitarie. Con la cottura, parte del loro contenuto di vitamina C va perduto: uno ...