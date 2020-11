Cinque agenti del carcere di S. Gimignano a processo per tortura (Di giovedì 26 novembre 2020) tortura, lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate e abuso di potere nei confronti di un detenuto tunisino in isolamento per reati legati allo spaccio di droga. Queste le ipotesi di reato per le quali il gup di Siena Roberta Malavasi oggi ha rinviato a giudizio Cinque agenti della polizia penitenziaria all'epoca dei fatti in servizio al carcere di San Gimignano (Siena). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 26 novembre 2020), lesioni aggravate, falso ideologico, minacce aggravate e abuso di potere nei confronti di un detenuto tunisino in isolamento per reati legati allo spaccio di droga. Queste le ipotesi di reato per le quali il gup di Siena Roberta Malavasi oggi ha rinviato a giudiziodella polizia penitenziaria all'epoca dei fatti in servizio aldi San(Siena).

Ultime Notizie dalla rete : Cinque agenti Agenti di polizia penitenziaria a giudizio per tortura: è il primo caso LA NAZIONE San Gimignano, 5 agenti del carcere a giudizio per tortura

Secondo l’accusa gli agenti avrebbero provocato nel detenuto «sofferenze acute e sofferenze fisiche» sottoponendolo «ad un trattamento inumano e degradante». I fatti risalgono al 2018 ...

