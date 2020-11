Chi gode (e chi no) per lo scostamento di maggioranza (Di giovedì 26 novembre 2020) A fine giornata c’è chi parla di sintonia e unità, chi di semplice tattica politica. Quel tabellone a Palazzo Montecitorio è un colpo d’occhio insolito: 552 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti sullo scostamento di bilancio. Un plebiscito. Anzi, uno scostamento della maggioranza. Fragile, effimero, ma non scontato. Inevitabile, a freddo, la conta di vincitori e vinti. Fra i primi va annoverato il vero broker dell’operazione, Silvio Berlusconi. Accusato fino all’ultimo dai suoi alleati di aver cambiato casacca, è riuscito a trascinare tutto il centrodestra sulla linea dialogante e moderata. Ora l’(ex) arcinemico della sinistra italiana si gode il momento e raccoglie le rose sul palco lanciate da tutta la maggioranza. Il ministro dem e capodelegazione Dario Franceschini si spinge più in là e gli ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) A fine giornata c’è chi parla di sintonia e unità, chi di semplice tattica politica. Quel tabellone a Palazzo Montecitorio è un colpo d’occhio insolito: 552 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti sullodi bilancio. Un plebiscito. Anzi, unodella. Fragile, effimero, ma non scontato. Inevitabile, a freddo, la conta di vincitori e vinti. Fra i primi va annoverato il vero broker dell’operazione, Silvio Berlusconi. Accusato fino all’ultimo dai suoi alleati di aver cambiato casacca, è riuscito a trascinare tutto il centrodestra sulla linea dialogante e moderata. Ora l’(ex) arcinemico della sinistra italiana siil momento e raccoglie le rose sul palco lanciate da tutta la. Il ministro dem e capodelegazione Dario Franceschini si spinge più in là e gli ...

FedericoMancus : Chi gode dell'arresto dei testimoni di Geova in Russia é semplicemente un razzista - FedeCit : Ma come cazzo vi viene di dire alle persone che subiscono discriminazioni per cosa si debbano offendere e per cosa… - nuccia20 : RT @WomanWithPen: @Gio15474822 @paolobarbieri62 @vanabeau @mpiacenonaver1 @MdGOfficial Non si stava parlando del valore di una persona, si… - lordmusai : @matteomigoni Mi piace che c’è ancora chi riesce a predicare la calma, ma la situazione è grigia perché in panchina… - WomanWithPen : @Gio15474822 @paolobarbieri62 @vanabeau @mpiacenonaver1 @MdGOfficial Non si stava parlando del valore di una person… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi gode Toti: "C'è chi gode a pronosticare un Natale chiusi in casa" Città della Spezia Spider-Man 3, chi potrebbe interpretare Miles Morales nel live-action? Ecco alcune ipotesi

Proviamo a fare un breve elenco di alcuni giovani attori che starebbero bene nei panni del personaggio visto solo in versione animata ...

Scostamento di Bilancio, il centrodestra vota con il governo: ok quasi all’unanimità.

sono indirizzi che godono di ampio apprezzamento da parte di tutte le forze politiche, in quanto ritenute, evidentemente, rispondenti ai bisogni più urgenti della comunità nazionale”. Il primo a fare ...

Proviamo a fare un breve elenco di alcuni giovani attori che starebbero bene nei panni del personaggio visto solo in versione animata ...sono indirizzi che godono di ampio apprezzamento da parte di tutte le forze politiche, in quanto ritenute, evidentemente, rispondenti ai bisogni più urgenti della comunità nazionale”. Il primo a fare ...