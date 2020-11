Camera ardente Maradona | scontri tra la folla e la polizia VIDEO

(Di giovedì 26 novembre 2020) Alta tensione tra lae ladi gente in attesa di rendere l’estremo omaggio a DiegoAlta tensione tra lae ladi gente in attesa di rendere l’estremo omaggio a Diegoad alcune centinaia di metri dalla Casa Rosada, dove è allestita la. LEGGI ANCHE: Morte L'articolotra lae laproviene da www.meteoweek.com.

GoalItalia : Mancano ore all'apertura della camera ardente di Maradona alla Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina,… - TgLa7 : Scontri tra polizia e folla alla camera ardente di #Maradona. La Polizia usa idranti e proiettili di gomma - Agenzia_Ansa : La salma di Diego Armando #Maradona è arrivata alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, dove è stata… - NicoViscomi : RT @TgLa7: Scontri tra polizia e folla alla camera ardente di #Maradona. La Polizia usa idranti e proiettili di gomma - Gianga87 : RT @TgLa7: Scontri tra polizia e folla alla camera ardente di #Maradona. La Polizia usa idranti e proiettili di gomma -

Alta tensione tra la polizia e la folla di gente in attesa di rendere l’estremo omaggio a Diego Maradona ad alcune centinaia di metri dalla Casa Rosada, dove è allestita la camera ardente. Lo ...La morte di Diego Armando Maradona sconvolge il mondo del calcio (e non solo). Lutto cittadino a Napoli e luci del San Paolo accese tutta notte. Il ricordo di campioni ed ex campioni ...