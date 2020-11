Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo Esce con Roberta! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo decide di iniziare nuovamente una frequentazione con Roberta. In studio si celebra il compleanno di Tina, con una torta di compleanno ed una nuova lite con Gemma… Nella Puntata di Oggi, Gemma è stata al centro dell’attenzione molto a lungo per via della sua conoscenza con Maurizio. E’ stato anche il compleanno di Tina e soprattutto Riccardo ha ripreso ad uscire con una sua vecchia frequentazione. Ecco che cosa è successo nella Puntata quotidiana. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: torta di compleanno per Tina! La Puntata si apre con Tina che è tornata in studio dopo aver finito il suo periodo di quarantena. È ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 25 novembre 2020)didecide di iniziare nuovamente una frequentazione con Roberta. In studio si celebra il compleanno di Tina, con una torta di compleanno ed una nuova lite con Gemma… Nelladi, Gemma è stata al centro dell’attenzione molto a lungo per via della sua conoscenza con Maurizio. E’ stato anche il compleanno di Tina e soprattuttoha ripreso ad uscire con una sua vecchia frequentazione. Ecco che cosa è successo nellaquotidiana.di: torta di compleanno per Tina! Lasi apre con Tina che è tornata in studio dopo aver finito il suo periodo di quarantena. È ...

NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - DarioNardella : Un drappo rosso sul David per dire #NoAllaViolenzaSulleDonne. A tutte le vittime di #femminicidio, alle donne che v… - _deadasfuuck : RT @cherrylipvs: ma vi pare che devo vedere tutorial su come fare la spesa per essere sempre appealing per gli uomini ma porcodio lo volete… - paaynes : RT @eramosindes: Questo è il discorso di Dayane e questo è il contesto nel quale è stato fatto. A me sinceramente un po’ bifobico pare.. “N… -