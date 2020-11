Uomini e Donne, morta Maria S: chi era l’ex dama del Trono Over (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto a Uomini e Donne. È morta infatti Maria S., volto storico del programma di Maria De Filippi ed ex dama del Trono Over. Aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 nel 2014 e nel 2015. A dare la notizia nella serata di ieri, 24 novembre, è stata tramite i social Anna Tedesco, ex protagonista del dating-show. Le due erano diventate molto amiche partecipando al programma. “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”, ha scritto Anna. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte di Maria S. Qualche settimana fa però la figlia aveva annunciato che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto a. ÈinfattiS., volto storico del programma diDe Filippi ed exdel. Aveva preso parte alla trasmissione di Canale 5 nel 2014 e nel 2015. A dare la notizia nella serata di ieri, 24 novembre, è stata tramite i social Anna Tedesco, ex protagonista del dating-show. Le due erano diventate molto amiche partecipando al programma. “Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”, ha scritto Anna. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte diS. Qualche settimana fa però la figlia aveva annunciato che ...

Uomini e Donne: è morta Maria S., volto storico del Trono Over

TORINO - È morta Maria S., volto storico del Trono Over di "Uomini e Donne". La notizia è stata diffusa via social da Anna Tedesco, altra ex protagonista della trasmissione di Canale 5. La vulcanica d ...

