Scuola | Conte | ' aprirle prima possibile | appena curva sotto controllo'

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Lava riaperta il", evitando "disagi per i nostri giovani" che "devono poter vivere la ricchezza di un rapporto formativo che si basa sull'interrelazione in diretta, in presenza, dei compagni tra loro e con i docenti. Nonriporteremoladei contagi torneremo quanto piùcon la didattica in presenza. Quella è la pienezza di esperienza formativa che vogliamo offrire ai nostri ragazzi". Lo dice il premier Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti nel corso della conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez.