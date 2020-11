La Rai ha deciso | Addio a “Detto Fatto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Duro colpo per il programmadi Bianca Guaccero. Dopo la puntata di ieri, oggi 25 Novembre 2020, il programma non è andato in onda alle 15.55 come al solito, ma è stato sostituito con il film “The Coroner”. Il motivo dell’esclusione di Detto Fatto dal palinsesto Rai è stato a causa del tutorial di una delle pole dancer, Emily Angelillo, che ha mostrato alle donne come rimorchiare andando a fare la spesa con i tacchi. Fino a poche ore prima del programma, sul profilo Twitter, era stato annunciato che tutto si sarebbe svolto regolarmente anticipando anche gli argomenti della puntava in cui si sarebbe parlato anche di un tutorial dedicato alla dieta “Nord Italia contro Sud”, ma i telespettatori sono rimasti molto sorpresi quando non hanno visto il programma di Bianca. Sembra, quindi, che si sia conclusa la stagione di questo programma, ...