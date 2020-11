La cura al plasma non funziona? C'è uno studio che la "smonta" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Ferro Un'arma in meno contro il virus? Spuntano dubbi sulla cura col plasma dei guariti. Secondo una ricerca non ha prodotto "nessuna differenza significativa nei risultati clinici" Tra le tante notizie molto positive sull'imminente arrivo dei vaccini, ce n'è una che è come un fulmine a ciel sereno: il plasma iperimmune prelevato da soggetti guariti al Covid-19 non sarebbe così efficace come si pensava. "Non sono state osservate differenze significative nello stato clinico o nella mortalità complessiva tra i pazienti trattati con plasma convalescente e quelli che hanno ricevuto placebo". Sono queste le conclusioni di una ricerca appena pubblicata sul New England Journal of Medicinè. Lo studio ha preso in esame un totale di 228 pazienti che hanno ricevuto il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Alessandro Ferro Un'arma in meno contro il virus? Spuntano dubbi sullacoldei guariti. Secondo una ricerca non ha prodotto "nessuna differenza significativa nei risultati clinici" Tra le tante notizie molto positive sull'imminente arrivo dei vaccini, ce n'è una che è come un fulmine a ciel sereno: iliperimmune prelevato da soggetti guariti al Covid-19 non sarebbe così efficace come si pensava. "Non sono state osservate differenze significative nello stato clinico o nella mortalità complessiva tra i pazienti trattati conconvalescente e quelli che hanno ricevuto placebo". Sono queste le conclusioni di una ricerca appena pubblicata sul New England Journal of Medicinè. Loha preso in esame un totale di 228 pazienti che hanno ricevuto il ...

