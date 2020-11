Gassmann: “Chi non si vaccina non entri nei luoghi pubblici”. E a chi lo contesta risponde così (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Anche Alessandro Gassmann tifa Orwell e sale sul carrozzone di chi invocano la morte civile per tutti coloro che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. E propone l’introduzione di un patentino ad hoc che testimoni l’avvenuta vaccinazione, da esibire per poter accedere a negozi, servizi di ristorazione e e trasporti pubblici. Gassmann tifa 1984 «Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno», ha scritto ieri il figlio d’arte su Twitter, sulla scia delle dichiarazioni del renziano Faraone che due giorni fa proponeva l’introduzione di un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid, da esibire per accedere ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Anche Alessandrotifa Orwell e sale sul carrozzone di chi invocano la morte civile per tutti coloro che non voglionorsi contro il coronavirus. E propone l’introduzione di un patentino ad hoc che testimoni l’avvenutazione, da esibire per poter accedere a negozi, servizi di ristorazione e e trasporti pubblici.tifa 1984 «Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno», ha scritto ieri il figlio d’arte su Twitter, sulla scia delle dichiarazioni del renziano Faraone che due giorni fa proponeva l’introduzione di un passaporto sanitario integrato al vaccino anti Covid, da esibire per accedere ai ...

razorblack66 : RT @EdmunFelicia: ma chi è alessandro gassmann? mai sentito - lapierpierina : RT @laltrodiego: Gassmann: 'una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non lo fa non entra in: ristoranti, bar, ci… - Antigiornalista : @antonio_bordin Non direi. Sotto il nazismo avrebbero rastrellato chi non voleva farsi il vaccino e glielo avrebber… - SADIComic : @byoblu @GassmanGassmann ma chi e' questa capra di gassmann ma e' quello basso che canta a sanremo giovani? - marteblog : La storia si ripete per chi non la capisce #vaccino #Gassmann -

Ultime Notizie dalla rete : Gassmann “Chi fotogallery - castellammare, gassmann in città con i suoi bastardi IlCorrierino.com