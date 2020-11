“Con il fuoco si prova l’oro” – Vangelo di oggi Mercoledì 25 Novembre 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tribolazioni, prove, sofferenze sono parte della vita. “Con il fuoco si prova l’oro e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore”, dice il Signore. Questo vale anche per le persecuzioni, per questo occorre avere perseveranza nell’amore e nella verità. La Liturgia della Parola di oggi Mercoledì 25 Novembre 2020 Mercoledì DELLA XXXIV SETTIMANA DEL L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tribolazioni, prove, sofferenze sono parte della vita.ilsil’oro e gli uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore”, dice il Signore. Questo vale anche per le persecuzioni, per questo occorre avere perseveranza nell’amore e nella verità. La Liturgia della Parola di25DELLA XXXIV SETTIMANA DEL L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Marcozanni86 : Non era difficile, bastava leggere i documenti e non i titoli di giornale. E ancora una volta la grande potrnza di… - beh_lops : @gukkvant Voglio che tutti brucino nel fuoco dell'inferno, perché sono qui con queste persone, voglio che tutti vadano a farsi fottere - franconemarisa : RT @_Carabinieri_: #Carabinieri Catania, con l’ausilio di Elicotteristi e Cinofili dell’Arma, eseguono misure cautelari nei confronti di ol… - stylesbbr : @nathankbbr se metti la pepsi max ad evaporare sul fuoco alla fine rimane un po’ di zucchero, con coca zero no io… - nocchi_rita : RT @Vafankulu_Euru: @PBerizzi Per 'tregua di Natale' si intende una serie di cessate il fuoco non ufficiali al fronte, avvenuti nei giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con fuoco Alessandra Chiricosta: «La forza virile è un vecchio mito» Sette del Corriere della Sera