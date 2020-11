Cagliari | Simeone positivo al Covid | “Sto bene e non vedo l’ora di tornare in campo”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilannuncia la positività aldi Giovanni. L'attaccante rossoblù, come annunciato con un comunicato dal club sardo, staed è in isolamento. Presenta qualche sintomo ma ha già tanta voglia diin campo.: parlacaption id="attachment 902231" align="alignnone" width="640"(Getty images)/caption"IlCalcio comunica che nell’ambito dei test sanitari effettuati è emersa la positiva al-19 di Giovanni: il calciatore è stato subito isolato secondo quanto previsto dalle normative ministeriali e federali. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e inizieranno l’isolamento fiduciario con la possibilità per ...