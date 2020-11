Auto elettriche, l’ammissione dei costruttori: “Non hanno impatto zero sull’ambiente” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono molte le criticità che si porta appresso l’Auto elettrica, specie quando si parla di produzione delle batterie e approvvigionamento dell’energia che le rifornisce, la stessa che solo per una piccola quota deriva da fonti rinnovabili. Questioni dibattute ormai da anni e che, però, i governi di molti Paesi tendono a ignorare. Ma che succede quando a mettere in dubbio i benefici dell’Automobile elettrica sono gli stessi produttori? È il caso di Mate Rimac, fondatore dell’omonimo marchio croato, una delle realtà più promettenti del settore, tanto che una multinazionale del calibro di Porsche si è affrettata ad acquisirne una sostanziosa quota. Il signor Rimac, soprannominato l’Elon Musk del Mediterraneo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Quattroruote in cui afferma testualmente: “Se si vuole fare qualcosa di veloce, quasi immediato, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono molte le criticità che si porta appresso l’elettrica, specie quando si parla di produzione delle batterie e approvvigionamento dell’energia che le rifornisce, la stessa che solo per una piccola quota deriva da fonti rinnovabili. Questioni dibattute ormai da anni e che, però, i governi di molti Paesi tendono a ignorare. Ma che succede quando a mettere in dubbio i benefici dell’mobile elettrica sono gli stessi produttori? È il caso di Mate Rimac, fondatore dell’omonimo marchio croato, una delle realtà più promettenti del settore, tanto che una multinazionale del calibro di Porsche si è affrettata ad acquisirne una sostanziosa quota. Il signor Rimac, soprannominato l’Elon Musk del Mediterraneo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Quattroruote in cui afferma testualmente: “Se si vuole fare qualcosa di veloce, quasi immediato, per ...

fattiamotore : Auto elettriche, l’ammissione dei costruttori: “Non hanno impatto zero sull’ambiente” - clikservernet : Auto elettriche, l’ammissione dei costruttori: “Non hanno impatto zero sull’ambiente” - Noovyis : (Auto elettriche, l’ammissione dei costruttori: “Non hanno impatto zero sull’ambiente”) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Autoelettriche, l’ammissione dei #costruttori: “Non hanno impatto zero sull’#ambiente” - StassanoA : RT @quattroruote: #Fiat #Nuova500, in città l'#elettrica fa 300 km con una carica: leggi l'anteprima della prova pubblicata su #Quattroruot… -