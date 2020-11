5 libri per genitori curiosi, in sconto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da oggi e fino a lunedì, Uppa fa sconti su tutto il catalogo di libri e sugli abbonamenti alla sua rivista Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da oggi e fino a lunedì, Uppa fa sconti su tutto il catalogo die sugli abbonamenti alla sua rivista

mattiafeltri : 'Consegniamo libri casa per casa. Non ce ne voglia Amazon, ma non c'è algoritmo che tenga' - AzzolinaLucia : Oggi al Ministero dell’Istruzione abbiamo presentato il progetto “Cento Libri - Leggere leggeri”, in collaborazione… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho visto anche io annunci tv per reclutamento medici in Campania. Mi chiedo: De Luca e Speranza da maggio… - Lore__Ch : @b_baolo devo passar a prenderlo in libreria sto WE,da tener per un momento più calmo.Infatti,assieme a quello vogl… - TOSADORIDANIELA : RT @MaurilioVitto: Una delle più belle fiabe per adulti che abbia mai letto. #Libri -

Ultime Notizie dalla rete : libri per 5 libri per genitori curiosi, in sconto Il Post La lettura va oltre l’emergenza Adesso i libri arrivano a casa

L’accesso alla biblioteca comunale di Gambassi Terme è attualmente interdetto a causa dell’emergenza Covid, ma tutti i cittadini possono usufruire del servizio di prestito a domicilio, totalmente grat ...

Nuovi servizi per le fasce più deboli. L’appello del Cesvol: “Diventa volontario. Puoi fare molto per tanti”

La macchina della solidarietà non si è mai fermata. Dall’inizio della pandemia decine di volontari sono impegnati ogni giorno, ...

L’accesso alla biblioteca comunale di Gambassi Terme è attualmente interdetto a causa dell’emergenza Covid, ma tutti i cittadini possono usufruire del servizio di prestito a domicilio, totalmente grat ...La macchina della solidarietà non si è mai fermata. Dall’inizio della pandemia decine di volontari sono impegnati ogni giorno, ...