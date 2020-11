Real Sociedad, infortunio per David Silva: tempi di recupero incerti (Di martedì 24 novembre 2020) infortunio per David Silva. Il fantasista della Real Sociedad, come riportato dalla nota pubblicata dal club spagnolo, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Il problema è stato rilevato nell’ultima gara di Liga contro il Cadice e i tempi di recupero sono ancora incerti. Una notizia che potrebbe interessare anche il Napoli che il prossimo 10 dicembre sfiderà proprio la Real Sociedad in Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020)per. Il fantasista della, come riportato dalla nota pubblicata dal club spagnolo, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Il problema è stato rilevato nell’ultima gara di Liga contro il Cadice e idisono ancora. Una notizia che potrebbe interessare anche il Napoli che il prossimo 10 dicembre sfiderà proprio lain Europa League. SportFace.

