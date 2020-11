Pil: Svimez, in 2021 +4,5% nel centro nord, +1,2% nel Sud (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nel centro nord il pil è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nel 2021 e del 5,3% l'anno dopo. Nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all'1,2% e all'1,4%. E' quanto emerge dal rapporto Svimez pubblicato oggi nel quale si evidenzia come "la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Nelil pil è previsto accrescersi, rispettivamente, del 4,5% nele del 5,3% l'anno dopo. Nel Sud, nel medesimo periodo, la crescita si fermerebbe all'1,2% e all'1,4%. E' quanto emerge dal rapportopubblicato oggi nel quale si evidenzia come "la ripresa sarebbe segnata dal riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro-aree".

