"Per salvare pochi vecchietti, rischiamo il futuro": Follia pura (Di martedì 24 novembre 2020) Ancora un attacco alle persone anziane, ancora un attacco senza alcun senso contro la fascia più debole. I dettagli de caso. Niccolo Fraschini (Facebook)Niccolo Fraschini, consigliere comunale della città di Pavia, già noto ai social per le sue uscite poco eleganti e prive di studiata logica, ha colpito ancora una volta. Il nostro si è infatti esibito in uno degli sport che ultimamente riesce meglio da quelle parti, l'attacco indiscriminato alle persone anziani. Secondo questi pensatori insomma, l'anziano meriterebbe di morire, è la selezione naturale, bisogna farsene una ragione e tutto il resto. Il governatore ligure Toti per primo si espresse in questo senso, ma Fraschini, se possibile fa ancora meglio. Si chiede perchè mai sacrificare il futuro dei giovani per qualche vecchietto che muore. Alla fine si tratta di selezione naturale, di qualcosa che la natura fa in ...

