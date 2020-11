Manchester United-Basaksehir, papera di Gonuk e gol di Bruno Fernandes: è 2-0 Red Devils (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Raddoppio del Manchester United. I Red Devils trovano la rete del doppio vantaggio nel match contro il Basaksehir valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 ancora una volta grazie a Bruno Fernandes. Il portoghese realizza la sua personale doppietta sfruttando un clamoroso errore dell’estremo difensore avversario Gonuk, che smanaccia e spalanca la porta all’ex Sporting Lisbona. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Raddoppio del. I Redtrovano la rete del doppio vantaggio nel match contro ilvalevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 ancora una volta grazie a. Il portoghese realizza la sua personale doppietta sfruttando un clamoroso errore dell’estremo difensore avversario, che smanaccia e spalanca la porta all’ex Sporting Lisbona. SportFace.

ChicaoMaster : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED RASHFOR DE PENALTI AMPLIA MUN 3 X 0 IBS - jshukri95 : Manchester United on ?? in UEFA #MUNIBFK - viniciusfcb16 : Manchester United é Rashford e Bruno Fernandes +9 - PremierShowIT : RIGORE PER IL MANCHESTER UNITED #MUNIBFK 2-0 - ph_pluton : RT @BritishFootball: ?? 35 partite ?? 21 gol ?? 13 assist Impatto da fenomeno per Bruno Fernandes con il Manchester United. In questa stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Manchester United, Solskjaer si tiene stretto Mata: pronto il rinnovo Calcio News 24 Bruno Fernandes super: 21 goal e 13 assist in 35 partite col Man United

Numeri da urlo per Bruno Fernandes col Manchester United: coinvolto in 34 goal in 35 gare coi Red Devils, con 21 goal e 13 assist. Numeri da urlo per Bruno Fernandes col Manchester United: coinvolto ...

Manchester City, sfida allo United per una stella inglese

Non c'è solo Messi nei piani del Manchester City: secondo il Daily Mirror, Guardiola ha lanciato la sfida allo United per Jack Grealish, stella dell'Aston Villa.

Numeri da urlo per Bruno Fernandes col Manchester United: coinvolto in 34 goal in 35 gare coi Red Devils, con 21 goal e 13 assist. Numeri da urlo per Bruno Fernandes col Manchester United: coinvolto ...Non c'è solo Messi nei piani del Manchester City: secondo il Daily Mirror, Guardiola ha lanciato la sfida allo United per Jack Grealish, stella dell'Aston Villa.