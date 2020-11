Lo zucchero amaro delle donne di Ciguapa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) Gli indigeni tainos di Quisqueya, l’isola caraibica oggi divisa tra la Republica Dominicana e Haitì, chiamavano batey lo spiazzo dei loro villaggi dove si ballava e si giocava a palla. Da luogo di incontro per la comunità locale a luogo di condanna sociale il passaggio è stato abbastanza breve. I bateyes, villaggi di lamiera, sono oggi circa 400 in Republica Dominicana e ospitano i lavoratori haitiani, e i loro discendenti, che lavorano nelle piantagioni di canna da. Sono oltre 250mila persone che vedono negati i più elementari diritti soprattutto se sono bambini o. Raul Zecca Castel, giovane antropologo italiano, conosce da anni questa realtà “nascosta” che ci ha già raccontato in articoli, libri e documentari. Nel suo ultimo libro “Mujeres, frammenti di vita dal cuore dei Caraibi” (edito da Arcoriris, Salerno, postfazione di Annalisa ...