La tosse di Conte (Di martedì 24 novembre 2020) Giuseppe Conte è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Il premier era atteso su diversi punti, dal nuovo dpcm natalizio a un primo bilancio sulla gestione di questa seconda ondata covid-19. A tutto questo, Conte era preparato (anche se il sempre punzecchiante Dagospia sostiene che "sbirciasse" un po' troppo sul telefonino). Quello a cui non poteva essere preparato è la tosse. La tosse arriva. C'è una certa ineluttabilità, nella tosse. Sei lì che stai parlando tranquillamente e piano piano sale un "pizzico" alla gola e allora provi a emettere suoni gutturali, a deglutire, a pensare a un campo di papaveri. Ma non funziona: scappa il primo colpo. I colpi di tosse sono come le ciliegie. Uno tira l'altro. Così il premier ieri sera in tv ha tossito, non una ma più volte. Gli attacchi ...

