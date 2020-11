Il premier Conte frena: 'Niente vacanze sulla neve, non faremo l'errore di un nuovo ferragosto' (Di martedì 24 novembre 2020) Il Presidente del Consiglio frena gli entusiasmi per il periodo natalizio, dichiarando che "richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere". Il ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Il Presidente del Consigliogli entusiasmi per il periodo natalizio, dichiarando che "richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere ile non ce lo possiamo permettere". Il ...

