“I TEDESCHI” SON TORNATI

(Di martedì 24 novembre 2020) Fate fuori il Wagner, gente … i tedeschi sono! No, non i tedeschi caldi, sfocati, amanti della pace, del dopoguerra … i tedeschi ! Sai quelli che intendo. I tedeschi del “non sapevo dove andassero i treni”. I tedeschi “stavo solo eseguendo gli ordini”. Gli altri tedeschi.Nel caso ve lo foste persi, il 18 novembre il parlamento tedesco ha approvato una legge, la cosiddetta “Legge sulla protezione dalle infezioni” (“Das Infektionsschutzgesetz” in tedesco) che concede formalmente al governo l’autorità di emettere qualunque editto voglia sotto le spoglie della protezione della salute pubblica . Il governo lo ha fatto comunque – ordinando blocchi, coprifuoco, divieti di viaggio, divieto di manifestazioni, razzie in case e attività commerciali, ordinando a tutti di indossare maschere mediche, molestie e arresti dissidenti, ecc. – ma ora è stato “legittimato” dal ...