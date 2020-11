"I malati Covid terminali avranno i parenti vicini" (Di martedì 24 novembre 2020) Serena Sartini Proposta del Vaticano e del ministro Speranza. L'esperimento parte oggi dall'ospedale di Prato Visitare i propri cari e accompagnare nel fine vita i malati di Covid. Al momento non è possibile, per le restrizioni imposte da ospedali e strutture sanitarie, che vietano qualsiasi contatto con i positivi. Da oggi qualcosa cambia. Parte dall'ospedale di Prato, per poi estendersi in tutta la Toscana la sperimentazione che consente di visitare chi si avvicina alla morte anche durante la pandemia. Un'iniziativa promossa da Tutto è vita Onlus. Ne parliamo con monsignor Vincenzo Paglia, presidente della commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana promossa dal ministro Speranza. «Mi pare che l'iniziativa sia particolarmente significativa, perché risponde a quel bisogno di relazioni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Serena Sartini Proposta del Vaticano e del ministro Speranza. L'esperimento parte oggi dall'ospedale di Prato Visitare i propri cari e accompagnare nel fine vita idi. Al momento non è possibile, per le restrizioni imposte da ospedali e strutture sanitarie, che vietano qualsiasi contatto con i positivi. Da oggi qualcosa cambia. Parte dall'ospedale di Prato, per poi estendersi in tutta la Toscana la sperimentazione che consente di visitare chi si avvicina alla morte anche durante la pandemia. Un'iniziativa promossa da Tutto è vita Onlus. Ne parliamo con monsignor Vincenzo Paglia, presidente della commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana promossa dal ministro Speranza. «Mi pare che l'iniziativa sia particolarmente significativa, perché risponde a quel bisogno di relazioni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Tra i farmaci per favorire la prognosi dei malati di Covid c’è anche l’idrossiclorochina, viene usata in… - SkyTG24 : Uno studio dimostra che i #tamponi rapidi acquistati dal commissario #Arcuri potrebbero sbagliare 6 volte su 10. I… - SkyTG24 : Covid, i tamponi rapidi di Arcuri riconoscono 4 malati su 10 - smilypapiking : RT @dottorpax: 'In meno di un anno abbiamo il vaccino per Covid, ma per il cancro nulla. Perché un paziente curato non lo puoi spremere con… - sissiago : RT @dottorpax: 'In meno di un anno abbiamo il vaccino per Covid, ma per il cancro nulla. Perché un paziente curato non lo puoi spremere con… -

Ultime Notizie dalla rete : malati Covid Ma i malati senza Covid? Così si rischia una strage LA NAZIONE “Per arrivare al cielo servono solo un sassolino e la punta di una scarpa” (Julio Cortázar da Rayuela)

Due accordi di battito caldo per un titolo di carne e sangue che scorre lento sotto le mie dita: "La facciamo fumare e la schiavizziamo", così ...

Covid-19, l’aggiornamento: in Emilia-Romagna 55 decessi e 2.501 nuovi positivi

In provincia sono deceduti una donna di 69 anni e un uomo di 94 anni, entrambi di Cesena. Nel forlivese risultano 116 nuovi casi positivi, 83 sintomatici, nel cesenate 80 nuovi casi positivi, 61 sinto ...

Due accordi di battito caldo per un titolo di carne e sangue che scorre lento sotto le mie dita: "La facciamo fumare e la schiavizziamo", così ...In provincia sono deceduti una donna di 69 anni e un uomo di 94 anni, entrambi di Cesena. Nel forlivese risultano 116 nuovi casi positivi, 83 sintomatici, nel cesenate 80 nuovi casi positivi, 61 sinto ...