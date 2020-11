Giovanni Ciacci contro Bianca Guaccero: “Quando mi hanno licenziato…” poi elogia Barbara D’Urso (Di martedì 24 novembre 2020) Attualmente nel cast di Ogni Mattina su Tv8, condotto da Adriana Volpe, Giovanni Ciacci ha parlato di due signore della televisione. Intervistato dal portale BubinoBlog, l’opinionista si è aperto, rivelando alcuni retroscena su Bianca Guaccero e Barbara D’Urso, con le quali ha lavorato. Con la prima, abbiamo potuto vederlo nel programma pomeridiano Detto Fatto, esperienza conclusa dopo il licenziamento dalla Rai. Per quanto riguarda la seconda, Ciacci è spesso presente nel salotto di Live – Non è la D’Urso. Se per la conduttrice Mediaset ha speso parole ricche di stima, lo stesso non si può dire per la Guaccero. Ecco cosa ha detto. Giovanni Ciacci contro Bianca ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 24 novembre 2020) Attualmente nel cast di Ogni Mattina su Tv8, condotto da Adriana Volpe,ha parlato di due signore della televisione. Intervistato dal portale BubinoBlog, l’opinionista si è aperto, rivelando alcuni retroscena su, con le quali ha lavorato. Con la prima, abbiamo potuto vederlo nel programma pomeridiano Detto Fatto, esperienza conclusa dopo il licenziamento dalla Rai. Per quanto riguarda la seconda,è spesso presente nel salotto di Live – Non è la. Se per la conduttrice Mediaset ha speso parole ricche di stima, lo stesso non si può dire per la. Ecco cosa ha detto....

