Eav | domani alt a treni e bus dalle 9 alle 13 I sindacati | Addetti aggrediti dopo le accuse del presidente

(Di martedì 24 novembre 2020) Si annuncia peruna nuova giornata estremamente difficile per i pendolari e i viaggiatori che si servono dei mezzi dell’Ente autonomo Volturno per i loro spostamenti. L’organizzazione sindacale Usb ha infatti proclamato uno sciopero di quattro ore per la mattinata,13. Un’astensione che si sommalimitazioni già annunciate dall’azienda e che di fatto potrebbe provocare il blocco della circolazione per larga parte della mattinata e fino al primo pomeriggio. Stando infatti a quanto sottolinea Eav sul proprio sito internet, le ultime corse garantite prima dello sciopero lungo le linee della Circumvesuviana sono tutte programmate8.158.49 mentre la ripresa della circolazione è prevista a ridosso delle 15. Non molto ...