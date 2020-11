Covid, lutto all’ospedale Cardarelli: muore noto ortopedico (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – lutto all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il Covid ha portato via il noto ortopedico del nosocomio napoletano, Cosimo Russo. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. “Apprendo della dipartita anche del Dott. Cosimo Russo valente ortopedico – scrive Salvatore Ronghi -. Un vero amico e anche Cosimo, da quando ha lasciato il Cardarelli, era di Melito dove aveva il proprio studio. Oltre per la sua bravura professionale eccellenza per la chirurgia ginocchio, ricordo la sua immensa disponibilità, cordialità e amicizia. Una giornata bruttissima. Ciao Cosimo“. Dopo la dipartita del sindaco Amente, il comune di Melito piange così un’altra vittima del coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di Napoli. Ilha portato via ildel nosocomio napoletano, Cosimo Russo. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. “Apprendo della dipartita anche del Dott. Cosimo Russo valente– scrive Salvatore Ronghi -. Un vero amico e anche Cosimo, da quando ha lasciato il, era di Melito dove aveva il proprio studio. Oltre per la sua bravura professionale eccellenza per la chirurgia ginocchio, ricordo la sua immensa disponibilità, cordialità e amicizia. Una giornata bruttissima. Ciao Cosimo“. Dopo la dipartita del sindaco Amente, il comune di Melito piange così un’altra vittima del coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

