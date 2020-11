Coronavirus in Francia, Macron: «Il lockdown è finito». Riaprono i negozi ma restano chiusi bar, ristoranti, palestre e piste da sci (Di martedì 24 novembre 2020) Anche la Francia, dopo l’Italia, ha superato la soglia delle 50.000 vittime causate dal Coronavirus. Secondo i dati della Santé Publique, con 454 decessi negli ospedali e la somma delle morti degli ultimi quattro giorni nelle case di riposo e negli istituti per disabili, 551, oggi si è raggiunta la cifra di 50.237 vittime dall’inizio della pandemia. Poco dopo la pubblicazione di questo dato, il presidente Emmanuel Macron ha tenuto il suo atteso intervento in diretta tv. «Abbiamo frenato la circolazione del virus», ha esordito il presidente della Repubblica francese. Il suo discorso alla nazione ha come obiettivo l’annuncio alla popolazione di un alleggerimento delle misure di lockdown: la decadenza di alcune restrizioni era nell’aria da giorni, visto il repentino crollo del numero di contagi. ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Anche la, dopo l’Italia, ha superato la soglia delle 50.000 vittime causate dal. Secondo i dati della Santé Publique, con 454 decessi negli ospedali e la somma delle morti degli ultimi quattro giorni nelle case di riposo e negli istituti per disabili, 551, oggi si è raggiunta la cifra di 50.237 vittime dall’inizio della pandemia. Poco dopo la pubblicazione di questo dato, il presidente Emmanuelha tenuto il suo atteso intervento in diretta tv. «Abbiamo frenato la circolazione del virus», ha esordito il presidente della Repubblica francese. Il suo discorso alla nazione ha come obiettivo l’annuncio alla popolazione di un alleggerimento delle misure di: la decadenza di alcune restrizioni era nell’aria da giorni, visto il repentino crollo del numero di contagi. ...

MediasetTgcom24 : Covid, Macron allenta il lockdown: 'In Francia abbiamo frenato il virus' | Riaprono le attività commerciali… - fattoquotidiano : Coronavirus, per i Länder tedeschi Natale e Capodanno con massimo 10 persone. In Francia alleggerimento in tre fasi - akille15 : Coronavirus, Macron allenta il lockdown: “In Francia abbiamo frenato il virus” Cliccaqui! - globalistIT : Ma non vuol dire affatto liberi tutti: molte regole rimangono. Ecco cosa succederà ora in Francia #coronavirus - StefanoSamma7 : RT @mante: Le tre fasi delle riaperture in Francia (se tutto andrà bene) annunciate da Macron stasera. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus Francia, superati i 50mila morti Adnkronos Macron annuncia: "Abbiamo frenato il virus"

La Francia, che oggi è l'equivalente di una immensa zona rossa ... APPROFONDIMENTI ROMA Covid, dalla Ue le regole per le vacanze di fine anno COVID-19 Covid Natale: in Germania al cenone massimo in 10 ...

Covid, Locatelli: "Sci a Natale? Incompatibile con i numeri attuali"

LEGGI ANCHE >> Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia ... Anche perché, alla luce delle scelte di Italia e Francia è possibile che si arrivi comunque ad una decisione comune - Svizzera ...

La Francia, che oggi è l'equivalente di una immensa zona rossa ... APPROFONDIMENTI ROMA Covid, dalla Ue le regole per le vacanze di fine anno COVID-19 Covid Natale: in Germania al cenone massimo in 10 ...LEGGI ANCHE >> Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia ... Anche perché, alla luce delle scelte di Italia e Francia è possibile che si arrivi comunque ad una decisione comune - Svizzera ...