Al congresso Simg l' importanza della spirometria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'e l'attualità dell'esame, anche in questo difficile periodo. E' il tema al centro del dibattito online organizzato in occasione del 37°Nazionale. Hanno partecipato al dibattito online sul tema “Mmg e le problematiche pneumologiche”, Vincenzo Russo, Flavio Aiello, Fabio Lombardo, Francesco Paolo Lombardo, Claudio Paci. I relatori si sono confrontati sul temarispondendo ad alcune domande riguardanti diversi aspetti di questo esame nel difficile periodopandemia: da come sanificare lo spirometro in tempi di Covid a consigli su come eseguire e approcciarsi a questo e altri test. Il tema non è stato affrontato “dal punto di vista didattico”, è ...