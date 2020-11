The Last of Us Parte 2: aggiornamento gratuito per PS5 in arrivo? (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo un noto rivenditore straniera The Last of Us Parte 2 avrà un aggiornamento per PS5. Vediamo di seguito tutti i dettagli del rumor Se vi chiedessimo ora di pensare immediatamente ad un gioco che rappresenti degnamente l’ultima generazione videoludica, quella che ha esalato l’ultimo respiro durante il mese corrente, è probabile che i vostri pensieri vadano immediatamente a The Last of Us Parte 2. Ebbene, la notizia di oggi è che un aggiornamento di nuova generazione potrebbe essere in lavorazione per l’ultimo gioco di Naughty Dog, rendendo The Last of Us Part 2 per PS5 una realtà prima di quanto pensassimo. Per adesso conviene prendere il rumor sull’aggiornamento PS5 di The Last of Us Parte 2 con le pinze Un ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 23 novembre 2020) Secondo un noto rivenditore straniera Theof Us2 avrà unper PS5. Vediamo di seguito tutti i dettagli del rumor Se vi chiedessimo ora di pensare immediatamente ad un gioco che rappresenti degnamente l’ultima generazione videoludica, quella che ha esalato l’ultimo respiro durante il mese corrente, è probabile che i vostri pensieri vadano immediatamente a Theof Us2. Ebbene, la notizia di oggi è che undi nuova generazione potrebbe essere in lavorazione per l’ultimo gioco di Naughty Dog, rendendo Theof Us Part 2 per PS5 una realtà prima di quanto pensassimo. Per adesso conviene prendere il rumor sull’PS5 di Theof Us2 con le pinze Un ...

sunandavashisht : Narendra Modi — The last-mile Prime Minister - By ?@pranabsamanta? - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in calo (ma c'è effetto domenica) i nuovi casi in #Italia +22.930 in ultime 24 ore (ieri 28.337). Le vitt… - IGNitalia : Anche #TheLastOfUsPart2 potrebbe essere aggiornato per supportare al meglio l'hardware di #PS5. - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in calo (ma c'è effetto domenica) i nuovi casi in #Italia +22.930 in ultime 24 ore (ieri 28.337). Le vitt… - carlasignorile : #Coronavirus, in calo (ma c'è effetto domenica) i nuovi casi in #Italia +22.930 in ultime 24 ore (ieri 28.337). Le… -