Sorveglianza speciale a Caravita jr

MILANO, 23 NOV - La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha ordinato un anno di Sorveglianza speciale, senza obbligo di firma, per Alessandro Caravita, 20enne figlio di Franco, ...

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha ordinato un anno di sorveglianza speciale, senza obbligo di firma, per Alessandro Caravita, 20enne figlio di Franc ...

Caravita jr e l'accoltellamento in centro a Milano: un anno di sorveglianza speciale perché "è ancora socialmente pericoloso"

Il figlio del capo ultrà dell'Inter è ai domiciliari da venerdì scorso, la questura aveva chiesto tre anni di sorveglianza speciale e ...

