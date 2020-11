“Sentire Donna”, concluso il concorso: ecco i vincitori e i premiati (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – La prima edizione del concorso “Sentire di Donna” giunge al termine registrando un grande successo per le adesioni ricevute. Circa cento, infatti, i lavori tra poesie e racconti brevi, provenienti da tutta Italia. Questi i risultati: per la sezione Poesia Primo premio a Francesca Falco di Avellino per “Le parole (sui bordi di una mascherina)” con 495 voti e la seguente motivazione: “Per aver dato la giusta importanza alle parole che donano risposte, incoraggiano, sostengono nei momenti bui”. Secondo premio a Stefania Siani di Cava ‘de Tirreni (SA) con “E quindi scrivo” con 491 voti e la seguente motivazione: “Per essere stata capace di ‘lasciar cadere le parole’ intanto che la consapevolezza del dubbio diventi atto creativo della scrittura”. Terzo premio a Patrizia Francioso di Racale (LE) per “Ho ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – La prima edizione deldigiunge al termine registrando un grande successo per le adesioni ricevute. Circa cento, infatti, i lavori tra poesie e racconti brevi, provenienti da tutta Italia. Questi i risultati: per la sezione Poesia Primo premio a Francesca Falco di Avellino per “Le parole (sui bordi di una mascherina)” con 495 voti e la seguente motivazione: “Per aver dato la giusta importanza alle parole che donano risposte, incoraggiano, sostengono nei momenti bui”. Secondo premio a Stefania Siani di Cava ‘de Tirreni (SA) con “E quindi scrivo” con 491 voti e la seguente motivazione: “Per essere stata capace di ‘lasciar cadere le parole’ intanto che la consapevolezza del dubbio diventi atto creativo della scrittura”. Terzo premio a Patrizia Francioso di Racale (LE) per “Ho ...

