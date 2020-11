Juventus, torna Alex Sandro: dove potrebbe collocarsi nell’11 di Pirlo (Di lunedì 23 novembre 2020) Alex Sandro potrà finalmente scendere in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio alla coscia che non gli ha permesso di scendere in campo fino alla scorsa gara di Serie A contro il Cagliari. Il terzino sinistro brasiliano ha sostituito Danilo a 5 minuti dalla fine, mettendo a referto la prima presenza stagionale. In Champions League contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo dovrà subito fare affidamento su di lui nell’11 titolare della sua Juventus, vista l’assenza dell’ultimo minuto di Demiral. Alex Sandro nello scacchiere tattico di Pirlo, potrebbe rivelarsi un’arma tattica molto interessante, in grado di ricoprire almeno due posizioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 23 novembre 2020)potrà finalmente scendere in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio alla coscia che non gli ha permesso di scendere in campo fino alla scorsa gara di Serie A contro il Cagliari. Il terzino sinistro brasiliano ha sostituito Danilo a 5 minuti dalla fine, mettendo a referto la prima presenza stagionale. In Champions League contro il Ferencvaros, Andreadovrà subito fare affidamento su di luititolare della sua, vista l’assenza dell’ultimo minuto di Demiral.nello scacchiere tattico dirivelarsi un’arma tattica molto interessante, in grado di ricoprire almeno due posizioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nella ...

